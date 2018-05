Carenza organico nelle carceri, protesta della Polizia penitenziaria

Da lunedì, gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Montacuto hanno iniziato una protesta contro l’amministrazione astenendosi dalla mensa di servizio. Una protesta messa in campo da tutte le sigle sindacali e che riguarda tutto il personale presente nel carcere.

Le ragioni di questo malessere sono legate alla grave carenza di personale all’interno dell’istituto, pari al 30 per cento in meno rispetto all’organico previsto. Attualmente, gli agenti di polizia penitenziaria sono 115 a fronte di un organico di 174 unità. Della situazione, è stato già informato il prefetto al quale anche la Fp Cgil Marche ha chiesto un incontro per trovare una soluzione. La carenza di personale dicono i sindacati sta creando da tempo molti disagi tra i dipendenti costretti a turni massacranti e a saltare riposi. «E’ tempo che si metta finalmente mano al sistema carcerario e alle dotazioni organiche nelle Marche – dichiara Alberto Beltrani, segretario regionale Fp Cgil Marche –; se non arriveranno risposte, la Fp Cgil promuoverà ulteriori iniziative per portare all’attenzione la difficile situazione esistente».