Sindacati sul caos viabilità: «Chiesto un incontro urgente al Comune»

«Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl di Ancona sollevano il problema della sicurezza della viabilità cittadina. In particolare, lamentano la mancanza di una politica che incentivi l’uso del mezzo pubblico a discapito di quello privato, di un’amministrazione che, con gli sconti sui biglietti per i parcheggi, sta di fatto contribuendo ad intasare il centro storico. Tutto questo finisce per creare caos ulteriore alla viabilità con marciapiedi spesso occupati abusivamente da auto e corsie preferenziali per i bus, ostruite, che costringono gli autisti a invadere la corsia opposta per transitare. Ecco, allora, che vengono meno le condizioni più elementari di sicurezza». Così i sindacati che hanno chiesto un incontro urgente al Comune di Ancona.

«Già in queste ultime settimane, si sono registrati vari incidenti nel centro della città. Tra l’altro, si è anche verificata una spiacevole situazione che ha visto per protagonista un autista di bus, ripreso mentre utilizzava il cellulare durante il normale tragitto di lavoro: qualora l’azienda accerti l’irregolarità, è giusto che vengano presi i dovuti provvedimenti. Tuttavia, un singolo episodio non può vanificare la professionalità di tanti autisti che, ogni giorno, svolgono seriamente il proprio servizio per il cittadino».