«Mio padre ha il Coronavirus». La sindaca si mette in isolamento volontario

Il padre è risultato positivo al Coronavirus e lei, sindaca di Montegranaro, ha deciso di mettersi in isolamento volontario.

Scelta difficile ma coraggiosa, quella di Ediana Mancini, che ha dovuto abbattere le barriere della privacy per la sicurezza di tutti i suoi concittadini: «Abbiamo saputo lunedì notte che mio padre, 86 anni, ricoverato a Torrette, è risultato positivo al test. Ora siamo in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dell’Asur» ha spiegato la Mancini, sottolineando che «un sindaco ha il dovere di informare i proprio cittadini su quanto sta avvenendo, anche se per me è una situazione molto dolorosa».

Il padre della sindaca di Montegranaro era stato portato a Torrette in eliambulanza lo scorso 24 febbraio a seguito di un trauma cranico provocato da un incidente domestico. Era stato ricoverato prima in Medicina d’urgenza e poi in Chirurgia maxillo-facciale. Solo in seguito ha manifestato sintomi riconducibili al Covid-19 e al tampone è risultato positivo. Ora 5 famiglie collegate all’anziano sono in isolamento preventivo, tra cui quella della sindaca Mancini.