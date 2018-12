Un mese dal rapimento di Silvia, a Natale una buona notizia: per la Polizia è ancora viva

La polizia keniana è sicura: Silvia Romano, la volontaria italiana rapita lo scorso 20 novembre nei pressi di Malindi, è ancora viva e si trova ancora all'interno del Paese africano. A rilasciare quest'ultimo aggiornamento a più di un mese dall'inizio dell'incubo per la nostra connazionale, è stato il comandante della polizia regionale Noah Mwivanda, citato dall'emittente keniana Ntv. Nel frattempo il ministero degli Esteri sta seguendo la situazione, come confermato anche da Matteo Salvini nella Vigilia di Natale: “So che il ministero lavora giorno e notte, ci hanno chiesto di non entrare nel merito delle iniziative in corso, siamo fiduciosi, stiamo facendo tutto il possibile, con tutti i mezzi che uno Stato ha a disposizione, per riportare a casa Silvia”.

