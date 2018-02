Fu comandante dei piloti del porto, la marineria dorica in lutto per la scomparsa di Guerri

Il mondo della nautica è in lutto per la scomparsa di Silvano Guerri, capitano di lungo corso ed ex comandante dei piloti del Porto di Ancona. Guerri aveva da poco compiuto 92 anni ma non aveva mai perso l'amore per il mare. Gran frequentatore di Marina Dorica, pochi mesi fa avava anche partecipato alla Regata d'Autunno. Fino al 2017 con la sua Indomitable è stato una presenza fissa della Regata del Conero. Una vita in mare. Aveva iniziato la sua carriera nella Marina Mercantile dove era divenuto comandante.

Il funerale è stato fissato per domani, venerdì 9 febbraio alle 10, alla chiesa del SS Rosario di Falconara, la città dove viveva da sempre. "Fino a pochi anni fa – lo ricordano i soci di Assonautica di Ancona - traversava l'Adriatico da solo con una delle sue ultime barche, non la più grande, di sette metri. Un maestro di marineria, prima che di vela, e punto di riferimento per tutti i nostri diportisti. L'Assonautica si è associata al dolore della famiglia per una perdita che, anche se inevitabile per l'età, non avremmo voluto subire mai".