Silos da demolire, estate al sicuro: si riprenderà a settembre

L’Autorità di sistema portuale ha emesso l’ordinanza relativa alla demolizione dell’impianto di stoccaggio che si trova nell’area demaniale in concessione a Silos Granari della Sicilia srl. Il documento definisce le modalità e le regole di intervento per l’abbattimento dei 34 silos in concessione e i tempi di realizzazione.

Nell’ordinanza del 19 marzo 2019 è inserito il calendario dei lavori delle demolizioni, previsti fino al 20 giugno 2019, che potrà subire delle variazioni a seconda delle necessità del cantiere. Se le attività di demolizione non dovessero essere completate entro questa data, dovranno essere sospese nel periodo estivo, quello a massimo flusso di traffico traghetti nello scalo, per poter riprendere dal 9 settembre 2019.