3, 2, 1...detonazione: abbattuto definitivamente il primo silos al porto

Alle 11,39 in punto lo skyline del porto è cambiato per sempre. Il suono delle sirene ha anticipato l'attivazione delle microcariche con cui una ditta specializzata, in pochi secondi, ha demolito il primo silos con il murales di Ericailcane, quello con disegnato un pesce (GUARDA IL VIDEO). La struttura è caduta sul suo lato sinistro e si è poggiata su un letto di sabbia realizzato appositamente dai tecnici. Già dalle 10 la Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno presidiato le acque limitrofe con gommoni e motovedette, la viabilità intorno alla darsena è stata regolata di conseguenze.

Sul posto c'erano anche i mezzo dei vigili del fuoco e della Croce Gialla di Ancona, ma tutto è filato liscio come da programma. Nei prossimi giorni le demolizioni andranno avanti con la stessa modalità, ma già oggi chi passeggiava lungo via XXIX settembre non ha potuto fare a meno di guardare stupito, e con un po' di nostalgia, il silos adagiato in orizzontale con quel pesce che oramai sembra spiaggiato.