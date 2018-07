Siepi potate e sistemato un marciapiede, gli ultimi lavori di manutenzione

Proseguono le manutenzioni in città, dai viali ai parchi alle aree verdi secondo un programma che coinvolgerà via via i numerosi spazi verdi di Ancona. Nella giornata di ieri è stata ultimata la potatura delle siepi del Viale della Vittoria, la terza effettuata dall'inizio della primavera dall'Ufficio Verde.

A questo si aggiungono i lavori nelle strade cittadine per garantire maggiore sicurezza al transito pedonale, a cura dell'Ufficio Traffico: a Piazzale della Libertà è stato portato a compimento un intervento di sistemazione della curva che da via Bocconi svolta su Via 25 Aprile verso la Galleria del Risorgimento e sono stati messi in posa nuovi paletti.