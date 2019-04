Sicurezza urbana, Lega e Ugl Marche incontrano i cittadini

Il Gruppo Consiliare Lega, formato dal Consigliere Capogruppo Marco Ausili, dalla Consigliera Antonella Andreoli e dalla Consigliera Maria Grazia De Angelis, unitamente al Consigliere Regionale Lega Sandro Zaffiri, al Coordinatore Provinciale Lega Milco Mariani e al Coordinatore Regionale del Movimento per la Sovranità Nazionale Giovanni Zinni, ha organizzato in collaborazione con il Segretario Regionale UGL Polizia Locale Vincenzo Marino la prima di alcune serate sul territorio comunale sul tema della Sicurezza Urbana, cercando di spiegare alle persona cosa possono fare per la Sicurezza i cittadini, l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale. La prima serata di incontro con la cittadinanza è stata organizzata per lunedì 29 aprile, alle 21:15, presso la sede della ex Prima Circoscrizione di via Cesare Battisti 11/C.

“Sarà l’occasione”, spiegano i Consiglieri Comunali della Lega, “per stare vicino alle persone che abitano nei quartieri che più stanno risentendo dei recenti episodi di degrado, violenza e furti che, sentendo anche i dati del Questore Cracovia, sono in aumento sul nostro territorio. Il Quartiere Adriatico, come altri quartieri, ha risentito negli ultimi mesi di queste piaghe, perciò pensiamo di incontrare i residenti per esprimere loro la nostra vicinanza, ma anche e soprattutto per rappresentare la nostra idea di Sicurezza Urbana. Sul tema infatti Sindaco Mancinelli, Assessore Foresi e Comandante della Polizia Locale Rovaldi hanno fatto notevole confusione: sono chiaramente fuori strada, incapaci di prendere scelte concrete e di buonsenso, mentre hanno una visione limitata della Polizia Locale e una idea distorta di Sicurezza”.

Dà appuntamento alla sera del 29 aprile anche Vincenzo Marino, Segretario Regionale UGL Polizia Locale Marche, che afferma: “Polizia Locale = Sicurezza Urbana, non è un semplice slogan autoreferenziale ma il risultato di anni di studi socio-giuridici, lo dimostra il fatto che la presenza sul territorio, ad esempio attraverso il "vigile di quartiere" o Polizia di prossimità, innalza l'indice si percezione della sicurezza da parte dei cittadini e "frena" intenzioni delittuose. Il territorio comunale è l'ambito spaziale entro cui tali figure possono operare attraverso funzioni di Polizia Giudiziaria, Stradale e Ausiliaria di Pubblica Sicurezza, quindi prevenire o reprimere crimini. L'Ugl Polizia Locale Marche è convinta che la Polizia Locale gioca un ruolo fondamentale nell'ambito della Sicurezza Urbana, i cambiamenti socio-culturali ci portano a dare delle risposte concrete ed immediate, ecco perché chiediamo agli Amministratori Locali, alla luce del Decreto Sicurezza (Salvini) in primis, di riconoscere le professionalità e le funzioni in nostro possesso e di metterle a disposizione dei cittadini e del territorio per la vivibilità e decoro urbano”.