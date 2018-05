Rischio esondazione del Misa, al via l'esercitazione nella scuola

SENIGALLIA – Una giornata all’insegna della conoscenza e della prevenzione, per scoprire l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla predisposizione dei piani di sicurezza capaci di ridurre i rischi dovuti ai fenomeni meteorologici. È quella che si è svolta sabato 19 maggio e che ha visto protagonisti studenti e insegnanti del plesso scolastico “Leopardi” di Senigallia di un’esercitazione nell’ambito del progetto “Life Primes”, in cui è stata simulata una situazione di rischio dovuta all’esondazione del Misa.



Nell’occasione la Protezione civile del Comune di Senigallia ha attrezzato una sala operativa mobile nel giardino della scuola Leopardi per dimostrare le attività che vengono svolte nella fase di gestione di emergenza. All’esercitazione hanno partecipato anche la Protezione civile regionale, che ha simulato le fasi di allerta gialla, arancione e rossa, e la Croce Rossa Italiana, che ha dato una dimostrazione di soccorso in caso di emergenza.



“Ringrazio Life Primes – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi - e tutti i soggetti che hanno preso parte all’esercitazione. Credo sia stato molto importante far vedere come la macchina della Protezione civile si muova “sul campo” in una situazione di estrema emergenza. Anche perché, così facendo, si sfatano luoghi comuni che, in caso di situazioni di difficoltà reale, possono poi risultare molto pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Per esempio, abbiamo dimostrato come nel caso di esondazione, sia assolutamente sbagliato e privo di logica evacuare una scuola facendo uscire gli studenti. Durante la giornata di sabato la scuola ha applicato il suo piano di emergenza e ha fatto vedere ai ragazzi e ai loro insegnanti quale sia invece la procedura corretta da adottare, e cioè quella di spostarsi ai piani alti dello stabile. Per tali motivi, continueremo nei prossimi mesi a costruire momenti di formazione che interesseranno altri istituti scolastici della città ”.