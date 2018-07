Arrivano i turisti, il Prefetto ordina: «Maggiori controlli e sicurezza»

Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto ha presieduto, in data odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla riunione hanno partecipato il Questore, il Comandante dei Carabinieri e Guardia di Finanza, i dirigenti della Polizia Ferroviaria e Stradale, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il vice Comandante della Capitaneria di Porto, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, rappresentanti della società autostrade, del 121° reggimento Esercito, il Presidente della Provincia e l’Assessore alla sicurezza del comune di Ancona. Anche in vista del periodo più intenso della stagione estiva il Prefetto ha invitato le Forze dell’ordine a proseguire nell’efficace attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nel capoluogo e nelle località turistiche che in questo periodo registrano un rilevante incremento della popolazione. I rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno riferito che sono in corso servizi di controllo del territorio con particolare riguardo ai reati predatori e quelli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, in attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno del 6 luglio 2018.

Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione del Porto di Ancona che, sulla base dei dati riferiti dal presidente dell’Autorità portuale, dall’inizio dell’anno ha avuto un incremento del traffico commerciale (+ 6 %) e turistico (+13%). Il movimento passeggeri e veicoli sarà oggetto di ulteriore intensificazione già dal prossimo fine settimana ( previsto afflusso di circa 40mila passeggeri) e dopo il 15 agosto. Gli enti operanti in ambito portuale stanno lavorando in sinergia per garantire che partenze e arrivi si svolgano regolarmente senza disagi per l’utenza. La Capitaneria di Porto ha previsto controlli in mare in corrispondenza delle principali spiagge. Con riguardo al tema della viabilità, è stata pianificata dalla polizia stradale l’intensificazione dei servizi in autostrada e sulle principali arterie. In ambito autostradale sono previsti servizi con l’impiego di motociclisti e di un camper di assistenza ai viaggiatori. Analoga attenzione viene dedicata al rispetto delle norme del Codice della strada sui limiti di velocità, l’uso del telefonino e la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze psicotrope. Ai servizi di polizia stradale lungo la viabilità ordinaria concorreranno anche le polizie locali. Il Prefetto ha ringraziato per lo spirito di collaborazione dimostrato e per l’efficace attività finora svolta da tutti i componenti del Comitato.