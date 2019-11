Sicurezza sulle strade, controlli a raffica dei carabinieri: perquisizioni e multe

Nelle ultime 12 ore le pattuglie dei carabinieri in servizio hanno identificato 291 persone, controllato 183 veicoli, eseguite 2 perquisizioni per diverse multe in violazione del codice della strada. Tra questi un albanese di 62 anni che ha lasciato in sosta nei pressi del porto di Ancona un veicolo radiato dalle autorità svizzere a luglio 2019 destinato in Albania per una nuova immatricolazione.

Nello specifico sono state sequestrate 4 auto sprovviste di assicurazione obbligatoria, ritirate 3 carte di circolazione per la mancata revisione, multati 11 automobilisti, di cui 3 per l’uso di telefono cellulare, 1 per non aver utilizzato le cinture di sicurezza per un totale di violazioni amministrative pari a circa 3mila euro.