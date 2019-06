Sicurezza, nemmeno la biblioteca è a norma: il locale del Comune deve chiudere

Dopo lo stop al Pippo bar, il divieto di fare musica al parco di Posatora, dopo settimane di controlli a tappeto della Questura a bar e negozi della città, nel dopo Corinaldo con un livello di guardia massimo su tutto ciò che rientra nella categoria di eventi e spettacoli, arriva la denuncia che scopre una serie di irregolarità proprio in uno degli immobili di competenza del Comune di Ancona: la biblioteca comunale. Infatti ieri, a seguito di un esposto anonimo, è scattato il sopralluogo dei vigili del fuoco nei locali di via Bernabei, dove sono state riscontrate diverse violazioni alle normative in materia di sicurezza e antincendio. Così i tecnici di piazza 24 Maggio hanno deciso: biblioteca chiusa entro la fine del mese e non, come ogni anno, ad agosto.

La denuncia è arrivata un paio di settimane fa tramite una lettera anonima recapitata al comando della Polizia Municipale di Ancona. Un esposto, seppur senza firma, che ha portato i vigili dorici ad avvisare i pompieri, visto che si trattava di sicurezza e antincendio. Ieri mattina c’é stato il blitz dei vigili del fuoco che hanno trovato diverse cose che non andavano: tra queste la mancata attivazione delle bombole antincendio, l’assenza totale di un sistema di allarme antincendio e la presenza di uscite antipanico funzionanti, ma prive delle certificazioni che fanno riferimento alle più recenti normative. Insomma nella biblioteca comunale di Ancona, se scoppiasse un incendio, magari di notte, non solo non scatterebbe un allarme che possa consentire un intervento tempestivo dei soccorritori, ma non ci sarebbero stati nemmeno gli attrezzi per provare a domare le fiamme, almeno in un primo momento.

In attesa, nei prossimi giorni, di ricevere le prescrizioni del caso da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, il Comune si appresta a chiudere la biblioteca e ad avviare quanto prima una serie di lavori di ristrutturazioni interni al locale già previsti in passato e che, visto quanto avvenuto ieri, comprenderanno anche tutti gli interventi necessari per far rientrare il palazzo pubblico all’interno della legalità