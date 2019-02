Sicurezza in città, telecamere installate al Piano ed in centro storico

Nuove telecamere in funzione, per garantire la sicurezza in città. Da questa mattina sono attivi e funzionanti due nuovi dispositivi installati in via Fanti che monitoreranno l'area del parcheggio e la zona dell'ex convento San Francesco.

Parallelamente è stata completata l'installazione delle sei telecamere previste in piazza Ugo Bassi orientate verso la parte della piazza che ospita l'Osteria del Piano, la cartoleria La Matita e il vicolo contiguo. L'impegno sul piano della videosorveglianza nei luoghi sensibili da parte dell'Amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alla Sicurezza, si conferma costante a partire dal 2013, e prevede il posizionamento di circa 30 nuove telecamere in primavera in varie zone della cittá.