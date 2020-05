Sicurezza sul lavoro, Ancona e Macerata istituiscono dei nuclei di controllo

ANCONA - Sicurezza sul lavoro, anche ad Ancona e Macerata vengono istituiti appositi organismi per controllare l'effettiva applicazione dei protocolli approvati dal Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Ieri il prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, ha costituito il Nucleo a composizione mista composto da personale designato dall'Ispettorato territoriale del lavoro, dal nucleo dei Carabinieri ispettorato lavoro, dal comando provinciale dei Vigili del fuoco e dal dipartimento di prevenzione dell'Asur. Stessa cosa ha fatto a Macerata il prefetto, Iolanda Rolli. "Con l'avvio della Fase 2 e l'incremento delle attivita' produttive e' stato costituito in Prefettura un organismo provinciale di prevenzione e controllo per la pianificazione della vigilanza sull'attuazione delle norme di sicurezza e dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro- si legge in una nota della Prefettura-. Per evitare duplicazioni ed in un'ottica di snellimento delle procedure le verifiche saranno effettuate da nuclei a composizione mista tra i componenti del suddetto organismo".

