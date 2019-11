Va in shock anafilattico lungo il corso, un medico la vede e riesce a salvarla

Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, poco dopo le 8, ad Ancona lungo Corso Amendola. Una donna di 36 anni, forse dopo aver ingerito qualche alimento, è andata in shock anafilattico davanti agli occhi dei passanti. Per fortuna in quel momento un medico stava passando nella zona e le ha prestato un primo soccorso somministrandole del cortisone.

Poi sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata con un codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.