In forma con Sharon, personal trainer per sole donne: via alla challenge di beneficenza

Una challenge di cucina “fit” tra donne attente alla linea per devolvere fondi da destinare alla Croce Rossa e all’ospedale di Torrette nella lotta contro il Coronavirus. Piccole cifre, s’intende, ma la solidarietà non ha prezzo.

L’iniziativa è di Sharon Barani, 29 anni, nata a Senigallia ma anconetana d’adozione, una super mamma che si divide tra il marito, i due figli e il suo lavoro di personal trainer. Non un’istruttrice qualunque: lei che da giovane è piombata nel tunnel del disturbo alimentare ed è rinata grazie allo sport, sa quanto fondamentale sia l’attività fisica per sentirsi in sintonia con se stessi e con il mondo. Per questo si è specializzata nel campo del fitness per donne, con un discreto successo, a giudicare dai 37mila follower che la seguono. «Organizzo solo allenamenti al femminile on-to-one, nelle palestre, outdoor o a domicilio, anche a livello nazionale - spiega Sharon -. Ho accumulato molta esperienza in questi anni, così ho ideato delle sedute pensate appositamente per armonizzare le forme del corpo femminile». Da oggi sarà attivo il sito internet www.sharonfitnesscoach.it, interamente dedicato al mondo delle donne, con workout e piani alimentari personalizzati elaborati da un team di nutrizionisti.

«E’ pensato per la donna sportiva, quella che vuole ricominciare a vedersi bene, ma anche a chi parte da zero e desidera rimettersi in gioco». L’isolamento in casa è il peggior nemico per le donne abituate alla palestra, così Sharon ha deciso di tirare su il morale alle sue follower programmando dirette su Instagram (nella pagina di Levelupancona, il centro fitness gestito dal marito Manuel Muscoloni e il socio Nicola Maderloni) per allenarsi insieme: l’appuntamento con i workout gratuiti è per il mercoledì e il venerdì alle 18, mentre il giovedì (alla stessa ora) si tiene una lezione di yoga. «Il sabato mattina, invece, alterniamo incontri con la psicologa e la nutrizionista» spiega Sharon. Che poi, tra squat e addominali, ha pensato bene di unire il lavoro e il divertimento alla solidarietà: «Ho indetto delle challenge culinarie, una a settimana. Prepariamo pizze, dolci fit, piatti sfiziosi e a basso contenuto calorico. La cuoca migliore, votata dagli stessi partecipanti, vince un programma di allenamento mensile e il corrispettivo economico verrà devoluto alla Croce Rossa e all’ospedale di Torrette per sostenere la battaglia contro il Coronavirus». E allora, donne, guai a chi batte la fiacca: c’è una causa importante da vincere, sotto con gli allenamenti..

