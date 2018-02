Sogno di una notte di mezza estate, c'è bisogno di far ballare Shakespeare?

Ce n'era davvero bisogno? È la domanda ricorrente del dopo (ma anche del durante) questo Sogno di una notte di mezza estate diretto da Massimiliano Bruno alla sua prima, ieri (giovedì 1 febbraio), al Teatro delle Muse di Ancona. Ottimamente intepretata dai vari attori, la commedia è riadattata in chiave moderna ma mentre ci può stare – e magari piace anche – veder volteggiare fatine Winx attorno a Titania (Violante Placido) oppure Oberon (Giorgio Pasotti) e Puck (Paolo Ruffini) come circensi in un bosco che somiglia a un luna park, l'umore cambia quando ci si imbatte in stacchetti musicali e balletti di cui si poteva fare abbondantemente a meno. Più Amici di Maria che Shakespeare, insomma. A partire proprio dai primi passi sul palco, con la prima coreografia, sale un brivido alla schiena e scatta la domanda: ce n'era davvero bisogno?

Stessa sensazione di disagio con Puck rapper mentre particolarmente riuscita l'idea di dare a Bottom (Stefano Fresi) e alla sua compagnia il linguaggio che Monicelli coniò per i suoi Brancaleone. Bravi e divertenti anche se con qualche sconfinamento nel cabaret. Dove non c'è Amici c'è Zelig, insomma. Forse il segreto degli applausi, i tanti che arrivano dalla platea delle Muse, è proprio questo: l'aver dato un prodotto televisivo, più che teatrale, a un pubblico assuefatto di tivvù, di talent e meno (molto meno) abituato alle storie. Operazione astuta per consensi effimeri. Chi si ricorderà domani di questo Sogno? Zapping, avanti un altro. Lo spettacolo tornerà in scena stasera (venerdì 2 febbraio) e domani (sabato 3) alle 20.45. Domenica, spettacolo pomeridiano alle 16.30.