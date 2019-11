«Ma chi siete?», così ha sfidato e preso in giro la polizia che lo aveva fermato: denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti sono arrivate dentro il piazzale della Coop di via Giordano Bruno per controllare alcuni stranieri che bivaccavano con del vino. Uno di questi, un tunisino di 34 anni, ha rifiutato di mostrare ai poliziotti i propri documenti d’identità e, anzi, si è rivolto a loro in tono di sfida: «Andate a controllare i delinquenti! Non avete proprio niente da fare. Ma chi siete?”

Poi, una volta accompagnato in Questura, l’uomo ha iniziato a scrivere di proprio pugno le sue generalità su un apposito foglio ma, contemporaneamente, le cancellava man mano che andava avanti. Alla fine lui, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.