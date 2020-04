Sfida ai fornelli, il Rotary Club Ancona 25-35 lancia la gara di solidarietà in cucina

Una sfida di cucina virtuale per raccogliere fondi da destinare al progetto di solidarietà alimentare del Comune di Ancona. E’ questa l’idea promossa dal Rotary Club Ancona 25-35 che invita tutti a mettersi alla prova #iocucinoperbene preparando un piatto a casa e ad inviare la foto, entro il 19 aprile, alla pagina Facebook del Club (Rotary Club Ancona 25-35), unitamente alla copia del bonifico, del valore minimo di 5 euro, da effettuare direttamente sul conto del Comune di Ancona c/solidarietà alimentare con Iban IT12D0617502607000000971990.

Tutte le foto ricevute saranno successivamente pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram del Club per 10 giorni al fine di consentire a tutti di esprimere il proprio voto tramite like. I primi tre classificati in base al numero di like ricevuti si contenderanno una cena per due persone, del valore di 100 euro, presso il Ristorante Osteria della Piazza di Ancona, una fornitura di vino della Cantina Piantate Lunghe e una fornitura di pasta del Pastificio Artigianale Leonardo Carassai.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa è solo una delle numerose attività di service che il Rotary Club Ancona 25-35 sta attuando per supportare la comunità durante la pandemia. Tra queste, la raccolta fondi “Una boccata d’ossigeno”, organizzata in collaborazione con il Rotary Club Ancona Conero e il Rotary Club Ancona, che ha consentito all’ospedale Inrca di acquistare due respiratori. Inoltre, il Club ha acquistato e messo a disposizione della Croce Gialla una fornitura di mascherine Ffp2 e ha attivato, in collaborazione con il Banco Alimentare, una raccolta di prodotti presso il supermercato Sì con Te di corso Amendola e Oasi di Ancona. Ogni giorno, i prodotti donati sono ritirati dai soci del Club e recapitati alle famiglie bisognose dai volontari delle parrocchie cittadine. Un’occasione di solidarietà e, insieme, divertimento per aiutare chi, in questi giorni difficili, ha più bisogno.

Sostieni AnconaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery