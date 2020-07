Parchi e aree verdi liberi dalle erbacce: sfalci verso il completamento dopo due mesi

Il Comune ha annunciato che sono in via di completamento in questi giorni i lavori di sfalcio dell'erba nei parchi e nelle aree verdi cittadine. Un lavoro che vede coinvolti tutti i quartieri del capoluogo e che ha interessato, a scuole chiuse, anche gli spazi annessi agli edifici che ospitano i centri estivi di vacanza e i nidi estivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo sfalcio del verde era stato effettuato all'inizio dei mese di maggio con la riapertura dei parchi dopo il periodo di chiusura per il lockdown. Fino a quel momento, spiega l'amministrazione in una nota stampa, le ditte non erano autorizzate a lavorare.