Macrobiotico, Pianesi denuncia: «Processo mediatico»

«Un processo fatto fuori dalle aule di giustizia». Così gli avvocati Gaetano Insolera di Bologna e Andrea Soliani di Milano, legali di Mario Pianesi hanno definito l’arrivo sui media dell’indagine che vede l’ex guru della macrobiotica indagato per l’omicidio della moglie. Fascicolo aperto dalla Procura di Ancona che ipotizza un ruolo attivo di Pianesi nella vicenda: la donna, Gabriella Monti, non sarebbe stata curata adeguatamente e costretta a un regime alimentare a base di cereali su disposizioni del marito fino al decesso avvenuto nel 2001.

Filone parallelo all’altro, più corposo, che vede Pianesi indagato insieme ad altre tre persone per per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate, evasione fiscale. I legali del guru hanno annunciato una denuncia alla Procura della Repubblica dell’Aquila, competente sulla Procura di Ancona, per rivelazione di segreti d'ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Gli avvocati si dicono certi di poter dimostrare l’insussistenza delle accuse sulle attività dell’impero macrobiotico e, per quanto riguarda l’altro filone respingono «un’accusa infamante e gravissima già nella descrizione dei fatti e che appare frutto di voci e congetture».