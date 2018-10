Sesso facile nell'appartamento di lusso in centro: blitz della polizia

L'annuncio online prometteva a uomini di tutte le età appuntamenti bollenti in un lussuoso immobile del centro cittadino. Ambiente intimo e raffinato, bellissime ragazze pronte a soddisfare i desideri più hot dei clienti. Dietro tutto ciò c'erano una 50enne anconetana, proprietaria dell'immobile, che insieme a un collaboratore, un pensionato di 68 anni, si "accontentava" dell'affitto delle ragazze. Ognuna doveva versare 350 euro la settimana.

A riscuotere pensava il 68enne, addetto per altro alla logistica e al marketing di questo improvvisato mercato del sesso. L'uomo infatti andava a prendere le giovani prostitute, la maggior parte sudamericane, in stazione e pensava anche agli annunci in rete per promuovere l'attività. Tutto questo non è sfuggito agli uomini della Squadra Mobile di Ancona che, fingendosi clienti, hanno risposto a un annuncio e hanno fatto scattare il blitz. Ora la coppia è stata denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione mentre il costoso immobile è stato posto sotto sequestro.