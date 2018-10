Sesso sfrenato sulle scale del condominio, anziana esce per gettare i rifiuti e li scopre

Due signori anziani, una prostituta di colore ed un sacchetto di rifiuti. Quattro elementi che sembrerebbero non collegati tra loro ma che in questa storia si intrecciano fino a prendere forma in una vicenda assai curiosa.

Siamo in via Giordano Bruno, in una tiepida serata di inizio autunno. Un'anziana vedova scende dal suo appartamento per gettare un sacchetto di rifiuti, quando poco prima di arrivare al portone della palazzina si imbatte in una focosa coppia di amanti che stanno facendo sesso proprio sulle scale del condominio. I due, un anziano di circa 70 anni ed una giovane ragazza di colore, si accorgono subito della signora ed imbarazzati interrompono il loro amplesso: lei fugge a gambe levate in direzione Piazza Rosselli, lui si gira dall'altra parte con le mani sul visto senza proferire parola.

Una zona, quella tra via Giordano Bruno e corso Carlo Alberto, dove sono decine le ragazze di colore che si prostituiscono in cambio di pochi euro, facendo sesso con il loro clienti all'interno degli androni dei condomini, delle auto in sosta e nel vicino parco della Pace. Un fenomeno che inizia nel tardo pomeriggio e si conclude all'alba quando i residenti escono per andare al lavoro.