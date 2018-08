Amanti rimangono "incastrati" durante il sesso, arriva l'ambulanza

Mettici una serata dal clima bollente, con le temperature vicine ai 35°, un buon bicchiere di vino ed una coppia di amanti molto focosa. Andare avanti con l'immaginazione è facile, ma un incidente ha rovinato quel clima di passione e complicità.

Siamo in un appartamento della periferia di Ancona. All'interno due uomini di mezza età che stanno consumando un rapporto anale. All'improvviso qualcosa va storto e non riescono più a liberarsi dalla "presa". Momenti di panico con uno di loro che decide di chiamare il 118 per riuscire a risolvere una situazione sempre più complicata. Nel frattempo tra enormi sforzi e riesce a divincolarsi, provocandosi però una copiosa emorragia al pene. Sul posto poco dopo gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trovato in preda a dolori lancinanti. L'uomo, di circa 50 anni, è stato portato all'ospedale regionale di Torrette dove è stato poi preso in cura dai medici.