Servizio civile regionale, sono oltre 500 i giovani a Volontarja 19

Oltre 500 giovani hanno partecipato questa mattina alla giornata formativa promossa dalla Regione Marche sul servizio civile universale. L’appuntamento al Palazzetto dello Sport era programmato all’interno dell’iniziativa Volontarja ‘19, organizzata dall’assessorato alla partecipazione e al volontariato, guidato da Paola Lenti, per dare voce e visibilità alle tante associazioni che operano a servizio della comunità. Con la Lenti è intervenuto anche l’assessore al volontariato della Regione Marche, Fabrizio Cesetti.

“Mi rallegro per questa partecipazione straordinaria dei giovani, la parte migliore della nostra comunità - ha detto Cesetti di fronte ai ragazzi del servizio civile e dalle classi quinte degli istituti superiori di Jesi - e ringrazio l’ufficio del Servizio civile regionale insieme con le Politiche giovanili, nonché il Comune di Jesi, per questa bellissima occasione di promozione del servizio civile, che costituisce tra l’altro lo spazio dell’incontro tra la domanda e l’offerta di volontariato. È, infatti, il servizio civile, l’occasione per i giovani di servire e difendere in modo moderno e attuale il proprio Paese e nel contempo di cogliere dal proprio Paese opportunità di educazione e formazione e orientamento al lavoro e alle proprie legittime ambizioni personali. Come riportato dalla nostra Legge regionale, il servizio civile è espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani per la costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e per la costruzione della pace. Un ragazzo o una ragazza che si avvia al servizio civile volontario sarà un adulto migliore”.

Da parte dell’assessore Paola Lenti un ringraziamento a tutti i partecipanti e la sottolineatura dell’importanza del servizio civile che rappresenta un aiuto importante agli enti chiamati ad erogare servizi alla comunità. La stessa Lenti ha ricordato l’appuntamento di domani (sabato 5) con Volontarja Village sempre al Palasport: una intera giornata per scoprire i tanti servizi delle associazioni di volontariato con workshop, musica, eventi sportivi, conoscenza dei servizi di protezione civile e stand gastronomici.