Servizio Civile, Legambiente cerca 4 volontari

È uscito il bando 2018/2019 per il Servizio civile universale rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Legambiente Marche partecipa quest’anno con il progetto “Volontari per la valorizzazione delle risorse ambientali e sociali nelle Marche”, il cui obiettivo consiste nell’offrire a quattro giovani volontari la possibilità di fare esperienza di cittadinanza attiva e ampliare il proprio bagaglio culturale, prendendo parte attiva alle campagne e alle iniziative organizzate durante l’anno dall’Associazione. Grazie a questa esperienza formativa, i volontari potranno conoscere e scoprire la Regione, i suoi luoghi, le culture di cui si compone e, allo stesso tempo, collaborare per la sensibilizzazione dei cittadini sui temi cari a Legambiente.

La durata dell’esperienza del servizio civile è di 12 mesi per 30 ore settimanali, con un rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a 433,80 euro mensili. La sede di attuazione del progetto è a Montemarciano (AN), in Piazza Vittorio Veneto 1. Le domande dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: consegna a mano o invio postale (a mezzo raccomandata A/R) all’Arci Servizio Civile Ancona, Strada di Passo Varano n.228, 60131 Ancona; oppure attraverso PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ancona@ascmail.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica necessaria è possibile visitare il sito www.legambientemarche.org e le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione.