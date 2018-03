In casa testava i sistemi per scassinare le serrature, ingegnere denunciato

Aveva trasformato la sua casa in un laboratorio dove testare i sistemi per forzare la serratura delle abitazioni e bypassare gli impianti di allarme. Un 38enne, laureato in ingegneria meccanica e già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

In casa gli agenti della squadra mobile coordinati dal dirigente Carlo Pinto hanno trovato il necessaire del perfetto ladro: decine di modelli di serrature sui quali effettuava dei veri e propri esperimenti, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, manette, guanti, calamite, una chiave buona per aprire diversi tipi di distributori automatici, chiavi passepartout per vari lucchetti e un blister antitaccheggio idoneo ad aprire le confezioni di sicurezza per la custodia di dispositivi elettronici di valore. L’uomo era anche in grado di aggirare i sistemi di allarme di appartamenti e negozi grazie a un dispositivo elettrico in grado di rilevare la presenza di infrarossi e un disturbatore di frequenze.

Agli agenti l’uomo ha detto di custodire tutti quegli oggetti per pura passione personale.