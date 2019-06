Rientra a casa e sulle scale trova un "amico" indesiderato: è un biacco

Stava rientrando nel suo appartamento di piazza Ugo Bassi quando al momento di salire le scale si è trovato di fronte ad un serpente. Non è stato di certo un rientro piacevole per un anconetano che ha subito allertato le forze dell'ordine. I poliziotti sono intervenuti mettendo in sicurezza il condomio. Poi una squadra specializzata dei pompieri ha recuperato il biacco.