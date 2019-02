Sergio Mattarella all'apertura dell'Anno accademico della Politecnica

Sarà Sergio Mattarella a dare il via alle celebrazioni e all'Anna accademico numeor 50 dell'Università Politecnica delle Marche. Nozze d'oro con il Presidente della Repubblica che si terrà venerdì 15 marzo in Aula Magna. Il Rettore ha ringraziato il Prefetto ricordando come due anni fa abbia introdotto al Quirinale l’importanza delle celebrazioni dei 50 anni dell’Ateneo con l’auspicio di inaugurare questo Anno Accademico alla presenza del Presidente Mattarella. «Con l’inaugurazione partono gli eventi per il Cinquantesimo del nostro Ateneo - ha detto il Rettore Longhi. I nostri primi 50 anni sono stati scanditi dal costante incontro con i territori, dall’obiettivo di mettere al centro il capitale umano, dal supporto all’innovazione, dal trasferimento tecnologico, dall’eccellenza nella ricerca. E sulla ricerca, la nostra prima missione, abbiamo ricevuto un altro riconoscimento: dopo gli 8 Dipartimenti dichiarati di eccellenza è arrivato anche il finanziamento di progetti di ricerca grazie al bando PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) promosso dal MIUR. Nel settore “LS8” della “Biologia evoluzionistica, ambientale e delle popolazioni” abbiamo più di un quarto dei progetti finanziati (4 su 15), in totale 2,66 milioni di euro pari al 30% dell’intero finanziamento Miur».

Il programma dell’inaugurazione sarà semplice ma intenso: dopo l’Intervento del Presidente del Consiglio Studentesco, Pasquale La Serra, si tiene la relazione del Rettore Sauro Longhi e la Prolusione della Prof.ssa Giulia Bettin dal titolo “Il valore economico dell’immigrazione”. L'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2018-2019 è la sesta ed ultima cerimonia del Rettore Sauro Longhi che ha iniziato il suo mandato nel novembre del 2013 alla presenza dell’allora ministro, oggi eurodeputata Cécile Kyenge. Negli anni di Longhi sono state tante le personalità che si sono succedute sul palco come dall'avvocato Lucia Annibali e la giornalista Milena Gabanelli.