Osvaldo Bevilacqua sulla Spiaggia di Velluto con il suo Sereno Variabile

SENIGALLIA – La puntata di “Sereno Variabile” dedicata a Senigallia andrà in onda domenica 22 luglio alle ore 13,45 su Rai Due. Le telecamere della celebre trasmissione condotta da Osvaldo Bevilacqua hanno fatto tappa nei giorni scorsi in città, soffermandosi sulle bellezze del patrimonio culturale e artistico, dalla Rocca Roveresca alla Rotonda a mare, sulle mostre attualmente in corso di Robert Doisneau a Palazzo del Duca e del Correggio a Palazzetto Baviera, e sulla ricca offerta turistica, in particolare quella rivolta ai giovani. Come previsto dal format del programma, poi, grande attenzione è stata data alle attività e ai prodotti tipici dell’enogastronomia locale, con le immagini e le interviste registrate al mercato del pesce al porto. Dunque una vetrina di grande prestigio per Senigallia e le sue innumerevoli eccellenze, in una puntata di “Sereno variabile” assolutamente da non perdere.