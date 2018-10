Animali selvatici trasformati in domestici, sequestrate tartarughe e un camaleonte

Deteneva 14 tartarughe terrestri senza alcun certificato e su segnalazione sono intervenuti i Carabinieri forestali ad Ancona per effettuare un controllo nell’appartamento. Lì, dove i militari hanno trovato 14 Testudo hermanni. Si tratta di tartarughe di terra in via di estinzione, troppo spesso soggette all’iniziative dell’uomo che le trova in cattività e, magari anche mosso da buone intenzioni, le porta via con sé in casa, facendole vivere come animali domestici. In realtà le tartarughe di terra, molto diffuse anche in Grecia e nell’area alta dei Balcani, dovrebbero essere lasciate a terra e lì dovrebbero restare protette. Alla fine un anconetano è stato denunciato per la violazione delle leggi che puniscono la detenzione di animali protetti senza la documentazione CITES. Animali sequestrati.

Stesso sequestro anche nel Comune di San Costanzo (PU) dove a casa di una famiglia c’erano 2 testudo graeca. Sequestrati anche un esemplare vivo di camaleonte in un villaggio turistico di Numana ed un gatto selvatico impagliato trovato di fronte all’aula verde a Fabriano.