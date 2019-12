Guardia di Finanza nel centro commerciale, sequestrati 1.500 giocattoli natalizi

La Guardia di Finanza di Osimo ha sequestrato 1.500 giocattoli per bambini di varie età, tra cui bambole e giochi di vario genere, contenuti in 333 confezioni, che erano in vendita al pubblico all’interno di un centro commerciale. Tra le merci esposte senza avvertenze in lingua italiana.

Controlli più frequenti quelli delle fiamme gialle che, a ridosso delle festività natalizie, si rivolge al commercio di beni contraffatti e quelle forme di illeciti amministrativi, a tutela del consumatore.