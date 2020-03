Blitz nell'azienda chimica, sequestrati 700 litri di disinfettante-fake: era acqua ossigenata

Non potevano mancare i furbetti del disinfettante, quelli che spacciano acqua ossigenata per una difesa contro il Coronavirus. La Guardia di Finanza di Macerata ne ha sequestrato oltre 700 litri e ha denunciato per frode l’imprenditore che commercializzava il prodotto.

La Compagnia di Civitanova, in particolare, ha focalizzato l’attenzione su un’impresa civitanovese, attiva nel settore chimico, per verificare che rispettasse la normativa a tutela della salute del consumatore. Nell’ispezione sono stati rinvenuti in un deposito 169 flaconi spray di diverse capacità, dai 100 ai 200 ml, che contenevano esclusivamente acqua ossigenata, pronti per la messa in vendita pur senza autorizzazione ministeriale, necessaria per il commercio di prodotti con effetti germicidi e battericidi.

Durante la perquisizione, nei computer aziendali sono stati recuperati alcuni file con immagini usate per la stampa di volantini che illustravano le presunte proprietà disinfettanti del prodotto, spacciato per antidoto al Coronavirus. Inoltre, le fiamme gialle hanno rinvenuto un altro contenitore con 700 litri dello stesso prodotto, destinato ad essere confezionato in flaconi spray. L’intero prodotto è stato sequestrato e il legale rappresentante della società chimica è stato denunciato per frode in commercio.

