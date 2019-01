Centro sociale sequestrato dalla Municipale

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e occupazione abusiva di edifici. Sono questi i reati contestati dalla sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Ancona, che stamattina si è recata alla Baraccola per sequestrare il centro sociale Asilo Politico. I vigili, accompagnati dai tecnici del comune, sono entrati nel locale di via Primo Maggio 126 e hanno posto il locale sotto sigilli nell’ambito di un’indagine della Procura dorica che vede aperto un fascicolo a carico di ignoti. E non è escluso che, in futuro, possano essere contestati altri reati, come ad esempio quello di aver violato il sequestro giudiziario. Già, perché i militanti del centro sociale avevano occupato pacificamente l’immobile, abbandonato nel 2006 dopo un incendio. Ma, prima di essere occupato, quel posto era stato chiuso dai carabinieri per motivi di sicurezza.

Fatto sta che dopo una serie di segnalazioni, la Polizia Municipale anconetana ha avviato le indagini, scoprendo come nel locale venissero organizzati eventi culturali, feste, concerti, serate con dj, anche dietro pagamento. Dunque le accuse mosse dagli inquirenti sono di aver occupato abusivamente un locale per organizzare feste e serate senza che fossero rispettare le norme in materia di sicurezza. Qualche esempio? Problemi di staticità di alcune parti del locale, le prese corrente in vista e senza adeguate coperture e dubbi per l’assenza di specifiche vie di fuga.

Tuttavia le attività ludiche e sociali vengono rivendicate dagli attivisti dell’Asilo Politico che, anche oggi attraverso un lungo comunicato stampa, spiegano di “essere consapevoli dei lavori che andavano effettuati, tanto che in 8 anni sono state svolte numerose azioni di manutenzione. Possiamo assicurare che ad ogni evento organizzato è sempre stato presente un servizio d’ordine addetto al controllo per garantire la sicurezza”.