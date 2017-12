Maxi sequestro di botti in città, vendevano i prodotti senza la licenza: denunciati marito e moglie

Gli agenti della Squadra Mobile e la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno sequestrato un ingente quantità di fuochi artificiali scaduti di validità e privi del marchio CE. Il materiale è stato trovato all’interno di un magazzino in zona Montacuto, privo dell'autorizzazione ad uso commerciale, di proprietà di due coniugi.

Entrambi non avevano l'autorizzazione prefettizia e la licenza commerciale per la detenzione e la vendita dei fuochi d'artificio, stoccati senza rispettare le norme di sicurezza, rappresentando così un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. I due coniugi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.