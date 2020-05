Maxi sequestro di armi e droga, trovata una pistola rubata ad Ancona

Un arsenale e oltre 1 chilo di stupefacenti nascosti in un appartamento abbandonato nell’isolato A3/4 del Parco Verde di Caivano. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Durante una perquisizione – effettuata nel corso di un normale controllo del territorio - sono state trovate e sequestrate una pistola Beretta cal. 7,65 con relativo serbatoio risultata provento di un furto consumato nel febbraio scorso ad Ancona e una pistola Sig Sauer con matricola abrasa e caricatore. Con le armi anche 4 caricatori bifilari contenenti 16 cartucce calibro 7,65 e 4 caricatori a “mezzaluna”, generalmente utilizzati per kalashnikov contenenti 81 proiettili calibro 7,62.

