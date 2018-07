Oltre mezza tonnellata di vongole pescate illegalmente, scatta il maxi sequestro

Questa mattina, durante il controllo del pescato nei punti di sbarco dell’ambito portuale di Ancona, la Guardia Costiera ha proceduto al sequestro di circa 550 KG di vongole (denominazione scientifica Venus Gallina). Il sequestro, frutto di un costante controllo dell’intera filiera della pesca, dalla cattura del pescato al consumo finale, nonché a garanzia dell’equilibrio della fauna marina, ha portato al rinvenimento del prodotto ittico, pescato in quantità superiore a quella consentita giornalmente (400 kg giornalieri per unità navale), già insacchettato e stoccato su pancali pronti per la commercializzazione. Le vongole, dichiarate vive e vitali, sono state rigettate in mare mediante la motovedetta CP 2098 della locale Guardia Costiera.