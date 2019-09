Auto senza revisioni e cellulari alla guida, scattano le maxi multe

Sono continuati anche nel weekend i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Ancona. Anche nella giornata di ieri i militari del NORM di Ancona hanno svolto alcuni servizi nel centro cittadino controllando 50 persone e 35 veicoli.

Tre mancate revisioni e l’uso di telefono cellulare durante la guida hanno fatto scattare altrettante contravvenzioni per gli automobilisti. In totale sono state comminate sanzioni per oltre 700 euro.