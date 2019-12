Guidano senza patente, revisione e assicurazione: auto sequestrate e multe per 7mila euro

Quattro auto sequestrate e una sottoposta a fermo amministrativo, sanzioni per oltre 7mila euro. E’ il risultato dei controlli della polizia locale di Falconara, che tra il 29 novembre e il 4 dicembre è intervenuta per rilievi e accertamenti in diverse zone del territorio, dalla zona centro a Castelferretti, passando per Villanova.

Sprovvisto di qualsiasi cosa

La multa più pesante ha colpito un uomo di 71 anni residente a Montemarciano, che viaggiava senza patente alla guida di un’auto senza assicurazione né revisione. Gli agenti della polizia locale lo hanno intercettato attorno alle 17,15 di martedì scorso a Villanova, mentre viaggiava lungo la Flaminia in direzione Senigallia a bordo di una Volvo. Dal controllo della targa è subito emerso che l’auto aveva l’assicurazione scaduta e mai rinnovata: è scattato il sequestro amministrativo del veicolo e una prima sanzione a carico del proprietario di 868 euro. L’auto non era nemmeno revisionata e così è partita un’ulteriore multa di 173 euro, oltre alla sospensione dalla circolazione fino al nuovo collaudo. Gli accertamenti al terminale della Motorizzazione civile hanno consentito infine di scoprire che il conducente aveva la patente revocata addirittura nel 2013: per questo è stato multato per 5.110 euro oltre al fermo amministrativo (già sottoposto a sequestro) per tre mesi. Si sta valutando, a carico del proprietario, la contestazione dell’incauto affidamento del veicolo a persona priva della patente di guida.

Incidente senza assicurazione

Non era assicurata nemmeno la Fiat Punto rimasta coinvolta, il 29 novembre, in un tamponamento a catena avvenuto alle 19,40 in via Flaminia poco a nord della zona Disco, dove una Bmw serie 5, condotta da un automobilista originario della Serbia di 23 anni, ha tamponato la Fiat con al volante un anconetano di 36 anni. L’utilitaria a sua volta è stata proiettata in avanti a causa dell’urto ed ha tamponato un autocarro Ford condotto da un altro anconetano di 62 anni. Durante i rilievi è emersa la mancata copertura assicurativa della Fiat Punto, dato che la polizza era scaduta nel giugno scorso. Anche in questo caso il veicolo è stato sequestrato e per il proprietario è scattata una sanzione di 868 euro.

Assicurazione scaduta

Scoperto durante i controlli lungo via Marconi un 62enne che, mercoledì scorso, alle 15.30, stava viaggiando da Castelferretti verso Falconara a bordo di una Hyundai con l’assicurazione scaduta nel 2017 e mai rinnovata. Sono scattati il sequestro del veicolo e una sanzione di 868euro.

Dall’inizio dell’anno sono 83 i veicoli sequestrati dalla polizia locale di Falconara perché sorpresi a circolare privi di assicurazione, mentre sono stati 194 i veicoli sorpresi a circolare senza revisione, per i quali è scattata una sanzione.