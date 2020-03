Non paga il biglietto del bus e si rifiuta di esibire i documenti: giovane denunciato

ANCONA - Ieri mattina un giovane nigeriano è stato sorpreso dal controllore della Conerobus su un autobus di linea senza il biglietto. Oltre al mancato tagliando il giovane si è anche rifiutato di esibire i documenti, rendendo necessario l’arrivo dei carabinieri del Norm di Ancona che lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.

Protagonista in negativo della vicenda un 26enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, che ieri mattina in via Flaminia, verso le 8.30 circa, è salito a bordo di un autobus dell’azienda di trasporto della Conerobus in direzione Chiaravalle. Pochi minuti dopo è stato sorpreso dal controllore senza il prescritto titolo di viaggio. Alla richiesta di quest’ultimo di esibire i documenti necessari per emettere la contestazione per l’omesso pagamento della tratta il nigeriano, pur ammettendo di essere in possesso dei documenti, si è rifiutato di esibirli.

Sul posto è arrivata una gazzella del pronto intervento “112” inviata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Ancona alla quale è arrivata la richiesta d’intervento da parte del controllore dell’azienda di trasporto dorica. I militari del Norm hanno ascoltato i testimoni e proceduto a denunciare il 26enne nigeriano alla locale Autorità Giudiziaria per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre dovrà pagare la conseguente sanzione amministrativa di 51 euro per l’omesso pagamento del biglietto.