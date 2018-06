Passo del Lupo off limits, multati i turisti lungo il sentiero

In molti, nonostante le ordinanze sindacali che nel tempo hanno ripetutamente stabilito il divieto di percorrenza del sentiero, pericolosissimo anche a causa della fragilità della falesia, continuano però a trasgredirlo. Mancanza di senso civico ed irresponsabilità contraddistinguono coloro che violano il divieto di transito del sentiero, peraltro adeguatamente segnalato. Ciò sta creando allarme sociale e proteste da parte della cittadinanza. I recenti fatti di cronaca (feriti durante escursioni e/o soccorsi ad escursionisti) hanno evidenziato la necessità, sia a tutela della pubblica incolumità, sia per evitare le spese ingenti di soccorso, trattandosi di area impervia, di intensificare i controlli sia all'imbocco che all'uscita del sentiero sulla spiaggia, non solo ai fini sanzionatori ma anche di deterrenza.

Idonei servizi di sorveglianza sono stati disposti dal Comune di Sirolo a mezzo degli agenti della polizia locale, in assenza di collaborazione da parte di altre forze dell'ordine (ex Corpo Forestale dello Stato), nonostante le richieste in tal senso. I controlli sono stati intensificati, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Sono già state elevate numerose sanzioni che possono arrivare anche a 100 euro, nel caso di trasgressione del divieto sia all'andata che al ritorno. La violazione del divieto è tanto più grave se si considera che (quel che resta del sentiero) termina comunque in un'area interdetta per ragioni di incolumità. Infatti, con ordinanza sindacale n. 34 del 22/08/2013, è stato fatto divieto assoluto di accesso, transito e sosta nelle aree più prossime alle pareti rocciose retrostanti l'arenile della Spiaggia delle Due Sorelle, soggette a dissesto, individuate mediante l'apposizione di idonei dispositivi di delimitazione con pali, funi e cartelli e di idonei dispositivi di segnalazione di pericolo.