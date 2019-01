Occorre controllare le strutture, chiuso il sentiero per la grotta

Con ordinanza sindacale è stata stabilita in data odierna, in via del tutto precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, la chiusura temporanea del sentiero che da via Panoramica scende alla Grotta azzurra in zona Cardeto. Il provvedimento è stato adottato così da potere effettuare una ulteriore campagna di indagini diagnostiche sulla struttura in calcestruzzo armato nella falesia nell'ambito del contenzioso tra il Comune e la ditta allora esecutrice dei lavori.

Per tale ragione è interdetto l'accesso al pubblico al sentiero sia a salire sia a scendere, così come lo stazionamento sulla battigia per la parte oggi fruibile. L'ordinanza è stata notificata all'associazione Grotte di Monte Cardeto.