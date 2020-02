Il Tar dà ragione al Governo, sospesa l'ordinanza: riaprono scuole e musei

Clamoroso: il Tar delle Marche, con decreto urgente, ha sospeso l’ordinanza con cui il governatore Luca Ceriscioli aveva disposto la chiusura di scuole e musei e vietato ogni manifestazione pubblica fino alla mezzanotte del 4 marzo per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Dunque, nello scontro tra Governo e Regione Marche ha la meglio, per ora, il primo. Nel decreto del presidente del Tar si sottolinea l’assenza di contagi accertati nelle Marche, al momento dell’emissione dell’ordinanza, e rischi relativi per la vicinanza all’Emilia Romagna, regione in cui i contagi da Covid-19, invece, erano stati rilevati.

A questo punto, si rischia il caos: si andrà verso la riapertura immediata di scuole, musei, teatri e cinema? E gli eventi sportivi, tutti cancellati, verranno recuperati in extremis?