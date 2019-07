Passeggia in Statale in slip e con un cacciavite, i passanti danno l'allarme

Passeggiava lungo la Statale Adriatica in slip e con un cacciavite in mano. Lo hanno trovato così i Carabinieri di Senigallia dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 17. L'uomo, un 55enne residente nella zona, ha raccontato ai militari di essere sceso in strada per sistemare la sua bicicletta.

I Carabinieri hanno però notato che l'uomo era in stato confusionale e per questo hanno richiesto l'assistenza del personale del 118.