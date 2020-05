Birra in mano, infastidiva i clienti di un bar: ubriaco multato dai carabinieri

Seduto al tavolo con una birra e in preda ai fumi dell’alcol, infastidiva i clienti di un bar. Per questo è stato sanzionato un 44enne d’origine pakistana.

I carabinieri di Senigallia ieri pomeriggio sono intervenuti in piazza Saffi, dove il proprietario di un locale aveva segnalato la presenza dell’uomo, residente a Trecastelli, palesemente ubriaco. I militari l’hanno trovato seduto a un tavolo del bar con una birra in mano. Quando gli è stato chiesto di alzarsi ed esibire i documenti, barcollava e farneticava. Dunque, è stato accompagnato in caserma dove è stato sanzionato con una multa di 102 euro per ubriachezza molesta. Poi è stato fatto salire a bordo di un autobus per tornare nella sua abitazione.