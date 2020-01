Parla con il suo amico ed annuncia il suicidio, salvato grazie alla polizia

Chiama un amico per dargli l'ultimo saluto, poi va in ospedale e tenta di lanciarsi dalla finestra del quinto piano. Momenti di tensione nella serata di ieri all'interno del nosocomio di Senigallia. E' stato proprio il suo amico a dare l'allarme facendo intervenire la polizia. Gli agenti lo hanno raggiunto nella sua abitazione pensando che l'anziano fosse in casa. Così non era e per rintracciarlo è stato necessario chiamarlo al telefono, per farlo desistere dall'intento suicida e fargli comunicare la posizione esatta dove si stava trovando.

L'operatore è riuscito nel suo intento ed insieme ad alcuni colleghi lo ha raggiunto in ospedale. L'anziano si trovava a pochi passi da una finestra, con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto. Una triste vicenda che si è conclusa per fortuna con un lieto fine. L'anziano è stato convinto a desistere ed affidato alle cure dei sanitari.