Giovane scout trovato morto nella sede del suo gruppo

Un quattordicenne di Senigallia è stato trovato morto nella serata di oggi (venerdì 26 gennaio) nella sede degli scout che frequentava, in via Adige. I ragazzo si sarebbe impiccato con una corda legata a una trave del soffitto. Gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto ci sono i carabinieri di Senigallia. Non si conoscono i motivi del gesto estremo. Sono in corso indagini e sopralluoghi sul posto.