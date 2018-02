Allerta neve, a Senigallia chiuse le scuole anche lunedì

A seguito dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile Regionale che confermano allerta arancione per neve, il Sindaco Maurizio Mangialardi, sentito il Coc, ha disposto per domani 26 febbraio la chiusura a Senigallia di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario.

Sulla base degli aggiornamenti meteo che la Protezione Civile Regionale nel pomeriggio di domani, il Comune di Senigallia si riserva di decidere in merito alla proroga della chiusura delle scuole anche martedì 27 febbraio