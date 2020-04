Il Covid non ferma il ladro di melari, la rabbia del prof: «Gesto vergognoso»

Il Coronavirus non ferma i ladri. L’altra notte un furto singolare è avvenuto a Senigallia, nel quartiere delle Saline: qualcuno è entrato nell’area verde di "Bosco Mio" per rubare 5 arnie. A darne notizia è stato il professor Camillo Nardini, che si prende cura del bosco pubblico, con un post su Facebook: «Il furto è spesso conseguenza di povertà o di necessità economica, ma rubare 5 melari (arnie) è vergognoso». Secondo quanto ha riportato, il blitz sarebbe stato compiuto da un individuo che avrebbe parcheggiato l’auto in strada delle Saline e poi avrebbe «fatto su e giù per almeno 4-5 volte».

Abita nei dintorni della zona, secondo il professor Nardini, e avrebbe anche rischiato di essere fermato dalle forze dell’ordine. «I 5 melari li ha messi nel suo garage e tenterà di venderli da qualche parte. Guadagno totale alla fine della fiera? Un centinaio di euro. Mah».

